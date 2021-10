Brexit: Coldiretti, Esercito salva 3,6 miliardi di made in Italy a tavola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A pesare è stato - precisa la Coldiretti - il calo delle spedizioni dall’Italia di pasta (-27 per cento) salsa di pomodoro (-14 per cento), di formaggi (-6 per cento) e vini e spumanti (-2 per cento), in netta controtendenza a quanto avviene nel resto del mondo. A frenare l’export alimentare nazionale in UK secondo l’analisi della Coldiretti sono le difficoltà burocratiche ed amministrative che interessano le nuove procedure doganali e riguardano anche l’aumento dei costi di trasporto dovuti a ritardi e maggiori controlli, secondo lo studio della Coldiretti. La mancanza di trasportatori pesa sulla filiera agroalimentare con la Gran Bretagna che produce appena la metà del cibo che consuma ed è costretta pertanto a ricorrere alle importazioni dall’Unione europea (30 per cento), dalle Americhe (8 per cento), dall’Africa (4 per cento), dall’Asia (4 per cento), da altri Paesi del mondo. Il problema riguarda - precisa la Coldiretti - soprattutto prodotti deperibili come la frutta e verdura che per circa un terzo viene dall’Unione europea con oltre 250 milioni dall’Italia lo scorso anno. Le difficoltà nei rapporti tra Gran Bretagna ed Unione europea rischiano peraltro di favorire l’arrivo di cibi e bevande extracomunitarie non conformi agli standard sicurezza Ue ma anche contraffazioni ed imitazioni dei prodotti alimentari made in Italy, dal Parmigiano al Chianti. Si tratta purtroppo di un rischio reale come dimostrano - rimarca la Coldiretti - le vertenze Ue del passato nei confronti di Londra con i casi della vendita di falso Prosecco alla spina o in lattina fino ai kit per produrre in casa finti Barolo e Valpolicella o addirittura Parmigiano Reggiano. La Gran Bretagna potrebbe infatti diventare il cavallo di troia per l’arrivo del falso made in Italy che nel mondo fattura 100 miliardi e che vedono tra i maggiori contraffattori gli Usa, con i quali gli inglesi stanno negoziando un accordo commerciale privilegiato, ma anche il Canada e l’Australia che fanno parte del Commonwealth. (Com)