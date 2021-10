Roma: controlli polizia, diversi locali chiusi ad Esquilino e Colombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano, senza sosta, da parte del personale della polizia di Stato della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Roma, unitamente al personale dei commissariati Esquilino, Colombo e San Lorenzo, i controlli finalizzati al contrasto della diffusione del Covid-19, nonché al rispetto dei divieti di somministrazione di alcolici oltre gli orari prescritti dalla normativa, anche in virtù della diffida precedentemente emessa dal Questore di Roma, nei confronti di esercizi di somministrazione e di vicinato. In zona Esquilino sono state controllate 39 attività commerciali, a 9 delle quali è stata applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per 5 giorni per il mancato rispetto della normativa per il contrasto al Covid 19. Sanzionate ulteriori 3 attività. Nella maggior parte dei casi non sono state rispettate le più elementari regole: dalla mancata pulizia e disinfezione delle aree comuni, verifica del green pass dei clienti, mancato uso delle mascherine e assenza dei prodotti per l'igienizzazione delle mani. Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 15 mila uro, sia per le violazioni delle norme anti Covid 19, sia per violazioni in materia sanitaria, soprattutto per la mancanza dei requisiti professionali per la manipolazione degli alimenti. Inoltre, 2 attività sono state sanzionate per aver venduto alcolici ai minori. (segue) (Rer)