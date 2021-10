Vaticano: Papa, non confondere la felicità con l'utilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bergoglio ha evidenziato l'effetto di tale pratica, "può provocare in alcuni e in altri un materialismo soffocante e uno stato generale di conflitto che l'unica cosa che ottiene è di moltiplicare la povertà per la maggioranza". Il Papa ho quindi ammonito: "Questa situazione è causa di enormi sofferenze e attenta allo stesso tempo alla dignità delle persone e a quella del pianeta, la nostra Casa Comune. Tutto questo, con l'interesse di sostenere la tirannia del denaro che garantisce privilegi solo a pochi". Francesco ha inoltre fatto notare: "Possiamo essere molto attaccati al denaro, possedere tante cose, ma alla fine non le porteremo con noi", quindi citando la nonna, Bergoglio ha osservato: "Il sudario non ha tasche". (Civ)