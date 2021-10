Traporto aereo: il primo volo di EgyptAir atterra oggi a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta un aereo della compagnia di bandiera egiziana EgyptAir atterrerà oggi a Tel Aviv, in Israele. E’ quanto appreso “Agenzia Nova” da fonti al Cairo. I voli diretti tra Egitto e Israele, in verità, ci sono sempre stati dopo la firma del Trattato di pace del 1979, ma gli aerei di proprietà dello Stato egiziano che volavano nello Stato ebraico si chiamavano Sinai Air per evitare un boicottaggio di EgyptAir da parte di altre nazioni arabe e islamiche. “L'Egitto ha deciso di operare voli per Tel Aviv perché altre compagnie concorrenti turche ed emiratine stavano raccogliendo grandi profitti, soprattutto dopo la firma dei recenti Accordi di Abramo”, aggiungono le fonti. (Cae)