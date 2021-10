Fd'I: Meloni, attacco studiato, condanna primo partito italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è niente di cui mi debba vergognare". Lo dice in un video su Twitter la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ribatte in merito al caso del servizio di Fanpage sulla campagna elettorale del suo partito a Milano. Un servizio che giudica "studiato, scientificamente, a tavolino" per danneggiare, condannare, la sua forza politica giunta ad essere "il primo partito italiano". Meloni quindi invita il conduttore di "Piazza Pulita" in onda su La7, Corrado Formigli, il prossimo giovedì, quando tornerà a parlare della vicenda in trasmissione, a "mandare in onda integralmente" anche il suo video che "dura decisamente meno di quelli di Fanpage". (Rin)