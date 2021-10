© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aspettiamo l'esito delle indagini. Io non mollo perché amo Roma". Lo ha detto la sindaca uscente di Roma, Virginia Raggi, interpellata, fuori dal seggio elettorale nel quartiere Ottavia, sull'incendio di questa notte al Ponte dell'Industria, conosciuto anche come "Ponte di ferro", in zona Ostiense.(Rer)