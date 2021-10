Perù: istituita commissione per rinegoziare contratto sul gas giacimento Camisea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il primo ministro, Guido Bellido, aveva dichiarato che il governo potrebbe nazionalizzare il giacimento di gas Camisea nel caso in cui l'impresa che lo ha attualmente in gestione non procede a rinegoziare i profitti in favore dello stato. Il consorzio che sfrutta il gas di Camisea è guidato dall'argentina Pluspetrol, con una quota del 27 per cento, seguito dalla statunitense Hunt Oil (25,1 per cento), la coreana SK Innovation (17,6), la spagnola Repsol (10), l'argentina Tecpetrol (10) e l'algerina Sonatrach (10). Camisea produce il 92 per cento della produzione di gas naturale del Perù, utile a produrre oltre il 40 per cento dell'energia elettrica consumata nel Paese. Dal 2004, nei primi 15 anni di attività, Camisea ha incassato 30 miliardi di dollari a fronte di cinque miliardi di investimento, apportando alle casse dello Stato circa otto miliardi di dollari, lo 0,5 per cento del prodotto interno lordo. (Brb)