Difesa: Libia, Comitato militare libico 5+5 si riunirà a Ginevra in settimana

- Il Comitato militare libico 5+5, che include cinque ufficiali dell’ex Governo di accordo nazionale e altri cinque dall’autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, si riunirà la prossima settimana a Ginevra. A dirlo è stato il generale Al Fituri Ghribel, membro in quota Tripolitania del Comitato 5+5, in un comunicato stampa. L’ordine del giorno dell’incontro, che sarà sponsorizzato dalla Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), non è stato determinato, ma il dossier più importante sarà il processo di rimozione di mercenari, combattenti e forze straniere dal Paese nordafricano. Ghribel ha smentito che il Comitato, durante l’ultima riunione a Tripoli della scorsa settimana, abbia fissato una data per l'uscita di militari e gruppi armati stranieri dalla Libia entro la fine del mese di ottobre. Il generale libico ha aggiunto che la squadra di osservatori internazionali per monitorare il cessate il fuoco in Libia non ha ancora raggiunto la città di Sirte, città costiera a metà strada circa fra Tripoli e Bengasi, linea del fronte del conflitto congelato dopo la tregua del 23 ottobre 2020 concordata a Ginevra dallo stesso Comitato militare misto libico.(Lit)