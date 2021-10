Regno Unito: caso Everard, presidente Camera dei comuni chiede incontro urgente con polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei comuni britannica, Lindsay Hoyle, ha chiesto un incontro urgente con la polizia metropolitana di Londra per chiarire le circostanze che hanno portato in diverse occasioni a far lavorare Wayne Couzens, l'ex agente condannato all'ergastolo per l'omicidio di Sarah Everard, come guardia per la sicurezza dei parlamentari. E' quanto scrive oggi il quotidiano "The Times". "Ho chiesto urgentemente di incontrare la polizia metropolitana per discutere di come questa persona possa essere stata valutata adatta per l'impiego qui", ha dichiarato il presidente della Camera dei comuni. La polizia londinese nelle scorse ore ha confermato che Couzens, assunto dalla Met (polizia metropolitana di Londra) nel 2018, è stato impiegato a Westminster nonostante la sua storia di comportamenti inappropriati. "Inoltre cercherò assicurazioni che nessuno, in nessuno momento, sia messo a rischio nell'edificio del Parlamento. La sicurezza dei membri e dello staff è sempre stata la mia priorità numero uno, per cui voglio sapere come questo uomo possa aver attraversato la soglia parlamentare", ha dichiarato Hoyle. (segue) (Rel)