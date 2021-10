Regno Unito: caso Everard, presidente Camera dei comuni chiede incontro urgente con polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il caso dell'omicidio della 33enne britannica Everard da parte dell'agente di polizia Couzens, che ha ingannato la ragazza utilizzando il suo identificativo e le manette, la polizia metropolitana di Londra (Met) sta affrontando una "grave perdita di fiducia nonché di credibilità". Nei giorni scorsi il capo del Met, Cressida Dick, ha detto che le azioni di Couzens hanno "causato vergogna alla polizia", mentre il Met fa sapere che è "ragionevole" non fidarsi di un poliziotto e pubblica una guida dove suggerisce nuove disposizioni per tutte le donne che dovessero sospettare della credibilità di un agente di polizia. Chi si dovesse sentire in pericolo dunque, dovrebbe chiamare il numero di emergenza 999 o "chiamare un passante, fuggire in un'abitazione o fermare un autobus" per chiedere aiuto. Queste nuove disposizioni hanno scatenato l'indignazione dell'opinione pubblica, con giovani donne che ammettono di non sentirsi più al sicuro nelle strade della capitale. (Rel)