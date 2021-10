Georgia: leader Sogno georgiano su elezioni, ballottaggi in 20 comuni inclusa Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito governativo Sogno georgiano ha vinto in tutti i 64 distretti al voto di ieri per le elezioni amministrative: solo in 20 comuni si andrà al ballottaggio. Lo ha affermato il leader di Sogno georgiano, Irakli Kobakhidze, commentando l'esito del voto di ieri. Il leader del partito governativo ha tuttavia ammesso che è "particolarmente triste" per il Sogno georgiano dover andare al ballottaggio nella capitale Tbilisi, "ma naturalmente qui non c'è dubbio che Kakha Kaladze alla fine vincerà le elezioni: promettiamo ai cittadini che tutti i nostri candidati sindaci vinceranno al secondo turno". Secondo i dati ancora parziali, il partito governativo Sogno georgiano ha vinto le elezioni amministrative di ieri in Georgia con il 48 per cento dei consensi, davanti al Movimento nazionale unito secondo al 31 per cento. Al terzo posto figura il partito Gakharia per la Georgia, al 6,87 per cento, seguito da Lelo e Georgia europea, rispettivamente al 2,6 ed all'1,82 per cento. (segue) (Res)