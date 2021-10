Georgia: leader Sogno georgiano su elezioni, ballottaggi in 20 comuni inclusa Tbilisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la scelta del sindaco, nella capitale Tbilisi si andrà al ballottaggio in quanto nessuno ha superato la soglia del 50 per cento: il candidato del Sogno georgiano, il sindaco uscente Kaladze, ha ottenuto il 45 per cento dei consensi seguito dal leader del Movimento nazionale unito Nika Melia al 34 per cento. Anche altre importanti città del Paese andranno al ballottaggio per la scelta del sindaco: Rustavi, Kutaisi, Poti, Batumi. In due di esse, Poti e Batumi, sono in testa i candidati del Movimento nazionale unito. (Res)