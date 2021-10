Qatar: nessuna donna eletta alle prime consultazioni legislative della storia dell’emirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna delle 26 candidate alle prime elezioni legislative della storia del Qatar è stata eletta nel Consiglio della Shura. E’ quanto emerge dai risultati preliminari delle storiche consultazioni tenute ieri per eleggere i dei terzi dei 45 seggi dell’organo consultivo e legislativo che risale al 1972, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”. L'affluenza alle urne per l'elezione di 30 membri del Consiglio è stata del 63,5 per cento, secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno in un comunicato stampa. Il Consiglio della Shura è responsabile dell’approvazione, del rifiuto e dell’emanazione di politiche statali generali e proposte di legge, nonché del controllo il bilancio dello Stato. Secondo la Costituzione del 2004, l’emiro - che ha diritto di veto sulle decisioni della Shura - nominerà i restanti 15 membri. "Avere solo uomini non è la visione del Qatar", ha detto ad “Al Jazeera” Aisha Hamam al Jasim, 59 anni, dirigente sanitario che lavorava nel distretto Markhiya della capitale Doha, esortando le donne del Qatar a iniziare a "dare voce a ciò in cui credono" e a votare per le candidate forti in futuro. Diverse candidate vorrebbero cambiare la regola, comune ad altri Stati del Golfo, in base alla quale i figli delle donne qatariote sposati con stranieri non possano avere la nazionalità del Qatar. (segue) (Res)