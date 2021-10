Qatar: nessuna donna eletta alle prime consultazioni legislative della storia dell’emirato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Dania Thafer, direttore del Gulf International Forum, think tank con sede a Washington, gli eletti sono tutti “maschi provenienti da un ampio spettro di rappresentazioni di tribù e famiglie”. Vi sono “molti funzionari governativi passati e alcune élite aziendali”, ma nessuna donna e nessun giovane. “Come spesso accade nei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, il patriarcato vince alle elezioni e le donne non ottengono i seggi meritati (nonostante siano sconfitte con un sempre minor margine). E’ importante che vengano istituite delle quote”, ha aggiunto Thafer, sottolineando come molto probabilmente le donne “potrebbero essere nominate dall'Emiro” a cui spetta la scelta di altri 15 membri. “Il ruolo della società civile del Qatar si evolverà e si svilupperà sicuramente nel tempo. Di recente abbiamo assistito a contestazioni sull'inclusione relative alle leggi relative all'elettorato. Il passo successivo è vedere chi saranno i 15 nominati dall'emiro”, ha concluso Thafer. (Res)