Roma: incendio Ponte Industria, si indaga per stabilire cause del disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fiamme che hanno devastato il ponte dell'Industria Roma, ieri sera, sono state domate dopo la mezzanotte. L'attraversamento del fiume Tevere conosciuto anche come ponte di Ferro, perchè in larghissima parte costituito di metallo, collega i quartieri Ostiense e Portuense, unendo via del Porto Fluviale a via Antonio Pacinotti. Ancora da stabilire le cause di quello che all'alba è apparso come un vero disastro. Le fiamme si sono alimentate dalle linee dei servizi, gas ed energia elettrica, che passano sotto la sede stradale e non è chiaro se si siano innescate proprio da una fuga di gas da una delle tubature oppure da uno degli insediamenti di fortuna che c'erano da tempo sulle due rive. (segue) (Rer)