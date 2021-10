Roma: incendio Ponte Industria, si indaga per stabilire cause del disastro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le temperature altissime raggiunte hanno fatto staccare parte delle strutture ai margini del ponte facendole cadere in acqua. La parte portante della struttura, sorretta da pilastri, sembra reggere ma dovrà essere sottoposta ad una attenta verifica per la staticità. Per stabilire le cause indagheranno i vigili del fuoco e i carabinieri. I primi ad intervenire sono stati i militari della Stazione Roma Porta Portese e Compagnia Roma Trastevere. Nell'immediatezza i carabinieri, polizia e polizia locale intervenute hanno evacuato tre locali adiacenti al ponte. Vaste aree della città sono rimaste senza utenze. inevitabili le ripercussioni sl traffico che resta chiuso da via Antonio Pacinotti a via del commercio. la viabilità alternativa è costituita da via Ostiense, viale Marconi, via Ettore Rolli. (Rer)