Libia: un migrante ucciso e 15 feriti in maxi-operazione di sicurezza a Tripoli

- Un migrante è stato ucciso e almeno altri 15 feriti, di cui sei in modo grave, durante un raid delle autorità di sicurezza libiche contro alloggi e rifugi temporanei di fortuna a Gargaresh, una zona di Tripoli densamente popolata da migranti e richiedenti asilo. Lo rende noto la Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) in un comunicato di condanna dell’accaduto. “Pur rispettando pienamente la sovranità dello Stato e sostenendo il suo dovere di mantenere la legge e l'ordine e di proteggere la sicurezza della loro popolazione, l'Onu invita le autorità statali a rispettare in ogni momento i diritti umani e la dignità di tutte le persone, compresi i migranti e richiedenti asilo”, riferisce la missione Onu. (segue) (Lit)