Libia: un migrante ucciso e 15 feriti in maxi-operazione di sicurezza a Tripoli (2)

- Secondo la Direzione per la lotta alla migrazione illegale (Dcim), almeno 4.000 persone, tra cui donne e bambini, sono state arrestate durante l'operazione di sicurezza. Il ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale libico (Gun) ha parlato di una "grande campagna contro i trafficanti di droga e contro i migranti irregolari nel sobborgo di Gargaresh. Il primo ministro del Gun, Abdulhamid Dabaiba, ha elogiato su Twitter la campagna e ha dichiarato che la Libia non permetterà un’altra guerra contro i suoi giovani, aggiungendo che “i criminali saranno presi di mira in tutte le regioni” del Paese. “Le Nazioni Unite hanno ricevuto segnalazioni di un giovane migrante ucciso da colpi di arma da fuoco. Altri cinque migranti hanno riportato ferite da arma da fuoco; due di loro sono in gravi condizioni in terapia intensiva”, precisa Unsmil. La maggior parte delle persone arrestate, aggiunge la missione Onu, "sono ora detenute arbitrariamente, anche in strutture di detenzione gestite dalla Direzione per la lotta alla migrazione illegale, sotto il ministero dell'Interno". (segue) (Lit)