Libia: un migrante ucciso e 15 feriti in maxi-operazione di sicurezza a Tripoli (3)

- Le Nazioni Unite sottolineano che l'uso eccessivo e ingiustificato della forza letale da parte delle forze di sicurezza e di polizia durante le operazioni anti-crimine costituisce una violazione del diritto nazionale e internazionale. “Chiediamo alle autorità libiche di indagare sull'uso letale ed eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza contro i migranti nelle operazioni. Le Nazioni Unite hanno ripetutamente condannato le condizioni disumane nei centri di detenzione della Libia in cui migranti e rifugiati sono detenuti in strutture gravemente sovraffollate con limitazioni all'accesso all'assistenza umanitaria salvavita. In linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e le conclusioni di Berlino, ribadiamo il nostro appello alle autorità libiche affinché pongano fine e prevengano arresti e detenzioni arbitrarie e rilascino immediatamente le persone più vulnerabili, in particolare donne e bambini”, spiega la missione Onu. “In questo contesto, sollecitiamo nuovamente il governo a consentire immediatamente la ripresa dell'evacuazione umanitaria volontaria operata dall'Oim e dell'Unhcr, nonché i voli di ritorno e le partenze di migliaia di migranti e richiedenti asilo in Libia verso destinazioni al di fuori del Paese”, conclude Unsmil, spiegando che le Nazioni Unite sono “pronte a collaborare con il governo libico e le autorità competenti per rafforzare la governance della migrazione, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti umani internazionali, del diritto umanitario e dei rifugiati”. (Lit)