Georgia: elezioni amministrative, Sogno georgiano primo partito ma ballottaggi in molti comuni (2)

- Non ci saranno elezioni parlamentari anticipate in Georgia in quanto il partito governativo Sogno georgiano ha ottenuto un buon risultato alle elezioni locali, ha dichiarato ieri sera il sindaco di Tbilisi, Kakha Kaladze, commentando i risultati parziali delle elezioni locali. "Dobbiamo aspettare i risultati finali della commissione elettorale centrale ma, secondo gli exit poll, il Sogno georgiano è il vincitore ovunque", ha dichiarato Kaladze chiarendo che le prossime elezioni in Georgia si terranno nel 2024 per cui "abbiamo tre anni di tempo per sviluppare il nostro spettro politico". In base all'accordo mediato dall'Ue per risolvere la crisi politica tra maggioranza e opposizione, se il Sogno georgiano non avesse raggiunto il 43 per cento nelle elezioni amministrative di oggi il Paese caucasico sarebbe dovuto andare ad elezioni anticipate. Il Sogno georgiano ha comunque abbandonato l'accordo nel mese di agosto, accusando l'opposizione di averlo violato. Di diverso avviso sull'esito del voto il candidato sindaco dell'opposizione nella capitale Tbilisi Nika Melia. "Il Sogno georgiano ha chiaramente perso il centro politico: la capitale. Abbiamo visto i risultati delle elezioni per il sindaco e, certamente, si terrà il secondo turno", ha dichiarato Melia. (Res)