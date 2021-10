Qatar: concluse le prime elezioni legislative della storia dell’emirato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 294 candidati in 30 collegi elettorali si sono registrati per le urne, tra cui 29 donne. Secondo la candidata Aisha al Kuwari, vi è la possibilità che diverse donne siano elette nel Consiglio della Shura. “Le donne del Qatar stanno attraversando un esperimento fondamentale per spingere la società verso una maggiore accettazione delle donne del Qatar nel panorama elettorale, dopo che hanno dimostrato il loro valore nelle posizioni nominate nel Consiglio della Shura, nel Consiglio dei ministri e in altre posizioni di leadership”, ha dichiarato la Al Kuwari all’emittente qatariota “Al Jazeera”. (segue) (Res)