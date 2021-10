Business news: Evergrande rimborsa il 10 per cento dei prodotti di gestione patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dello sviluppo immobiliare Evergrande ha erogato un rimborso del 10 per cento ai clienti cinesi che hanno investito in prodotti di gestione patrimoniale (Wmp) in scadenza il 30 settembre. I dirigenti dell’azienda di Shenzhen avevano viaggiato attraverso la Cina all'inizio di settembre per tentare di rassicurare i creditori in merito alla restituzione parziale di capitale ed interessi, finendo tuttavia con l’incrementarne la sfiducia. Commentando la manovra alla stampa nazionale, un anonimo investitore ha infatti definito “deludente” la condotta di Evergrande, che non ha mai realmente chiesto agli acquirenti se fossero soddisfatti delle soluzioni proposte. Nell’ambito della sua grave crisi di liquidità, la compagnia ha studiato diverse opzioni di rimborso per gli investitori, tra cui il pagamento attraverso asset della società o in rate trimestrali del 10 per cento. (Cip)