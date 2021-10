Business news: Egitto, disoccupazione in calo al 7,3 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Egitto si è attestato al 7,3 per cento nel secondo trimestre 2021, in calo rispetto allo stesso periodo di riferimento negli anni dal 2016 al 2020. Lo ha annunciato il governo egiziano in un comunicato stampa. Dal 2016 al 2020, nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione è passato dal 12,5 al 9,6 per cento. La disoccupazione era già scesa al di sotto dell'8 per cento nel secondo trimestre 2019, toccando il 7,5 per cento, per poi aumentare nel 2020 a causa della pandemia Covid-19. Nel secondo trimestre del 2021 gli occupati sono stati 27 milioni, in aumento rispetto dell'8 per cento rispetto al secondo trimestre 2016, quando gli occupati sono stati circa 25 milioni. La dimensione della forza lavoro è aumentata del 2,1 per cento nel secondo trimestre del 2021, raggiungendo i 29,1 milioni di individui in Egitto, rispetto ai 28,5 milioni di individui nel secondo trimestre del 2016. Il numero di imprese costituite annualmente è aumentato del 135,5 per cento, passando da 28,5 a 12,1 mila dall'anno fiscale 2015-2016 al 2020-2021. (Cae)