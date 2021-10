Business news: Arabia Saudita, spagnola Acciona si aggiudica tre impianti acque reflue per per 855 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società spagnola Acciona, insieme ai suoi partner locali Tawzea e Tamasuk, si è aggiudicata il finanziamento, la costruzione e la gestione per 25 anni degli impianti di trattamento delle acque reflue Madinah, Buradah e Tabuk in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, i contratti assegnati dalla Saudi Water Partnership Company (Swpc) di proprietà statale, valgono circa 855 milioni di euro. I tre impianti di trattamento avranno un pozzo di raccolta e una stazione di pompaggio, un pre-trattamento, un reattore biologico, una linea di fanghi e una stazione di pompaggio dell'acqua riciclata. Questi nuovi contratti consolidano la posizione di Acciona come attore chiave nel settore idrico in Arabia Saudita, dove ha importanti progetti di desalinizzazione. (Spm)