Business news: Arabia Saudita lancerà strategia nazionale per commercio estero

- L’Autorità generale dell’Arabia Saudita per il commercio estero lancerà presto una strategia nazionale per il commercio estero. Lo rende noto l’emittente televisiva saudita con sede a Dubai “Al Arabiya”, secondo la quale Riad sta studiando e monitorando le opportunità disponibili per firmare accordi di libero scambio con un certo numero di Paesi, promuovendo l'integrazione tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo per aumentare l'accesso ai mercati esteri. Secondo la fonte, la strategia sosterrà l'Autorità generale per il commercio estero per migliorare e facilitare l'esportazione di prodotti e servizi dell'Arabia Saudita. (Res)