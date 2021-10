Business news: Regno Unito-Marocco, allo studio l’elettrodotto sottomarino più lungo del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavo elettrico sottomarino più lungo del mondo collegherà il Marocco e il Regno con una lunghezza complessiva di 3.800 chilometri e un costo stimato di 196,88 miliardi di dirham marocchini (60 miliardi di euro). E’ quanto prevede la compagnia di progettazione Xlinks, spiegando che l’ambizioso progetto dovrebbe convogliare in Gran Gregna 10,5 gigawatt di energia solare marocchina, contribuendo a soddisfare il fabbisogno di oltre 7 milioni di consumatori nel Regno Unito. L’amministratore delegato di Xlinks, citato dal sito web d’informazione marocchino Ya biladi, ha affermato che sono state raccolte 800 milioni di sterline (circa 700 milioni di euro) per sfruttare la crescente domanda di cavi elettrici utilizzati nei parchi eolici offshore e gli interconnetterti sottomarini. Secondo la stessa fonte, il progetto mira a produrre energia pulita in Marocco 24 ore su 24, dal sole durante il giorno e dal vento di notte, con l'alimentazione a batteria per aiutare a colmare le lacune. (Res)