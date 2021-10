Business news: Algeria, presidente Tebboune esclude il ricorso ai prestiti dell'Fmi e della Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria non ricorrerà né ai prestiti del Fondo monetario internazionale né della Banca mondiale. Lo ha detto il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in occasione della cerimonia di investitura dei membri del Consiglio economico e sociale, presso il Palazzo delle Nazioni. Il governo algerino farà ricorso ai prestiti sul mercato interno per finanziare i progetti, ha spiegato il capo dello Stato. Gli investitori privati ​​costituiscono l'85 per cento dell'economia nazionale, ha evidenziato Tebboune, aggiungendo che non è normale che la maggior parte degli investimenti sia finanziata da fondi pubblici, poiché non è naturale. Inoltre, Tebboune ha spiegato che l'Algeria è riuscita a ridurre le importazioni da 60 miliardi di dollari a 31 miliardi di dollari, affermando che il suo governo ha fissato un tetto massimo per raggiungere i 4 miliardi di dollari di esportazioni non di idrocarburi entro la fine dell'anno. (Ala)