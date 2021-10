Business news: Bahreinm re Hamad abolisce la Noga, ministero Petrolio prenderà il suo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Bahrein Hamad bin Isa al Khalifa ha emesso un decreto reale che stabilisce l’abolizione della National Oil and Gas Authority (Noga), che sarà sostituita nelle sue funzioni dal ministero del Petrolio. Lo rende noto l'agenzia di stampa ufficiale bahreinita "Bna". "Tutti i finanziamenti stanziati per la Noga nel bilancio statale e i suoi diritti e doveri saranno trasferiti al ministero del Petrolio”, rende noto l’agenzia di stampa, sottolineando che tutti i dipendenti di Noga saranno trasferiti al ministero mantenendo i loro diritti e benefici. Secondo i dati di Refinitiv, Noha ha 2,25 miliardi di dollari in obbligazioni convenzionali in circolazione. (Res)