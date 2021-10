Business news: Libia, positiva visita dell’Ad di Eni in un momento cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita in Libia dell’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, rappresenta un avvenimento positivo in un momento non facile per i rappresentanti del Governo di unità nazionale (Gun) ad interim. Il capo della principale azienda energetica italiana ha incontrato il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, e il presidente della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah. Entrambi gli interlocutori libici stanno attraverso un periodo di difficoltà. Il Gun ha perso la scorsa settimana la fiducia della Camera dei rappresentanti di Tobruk. Il voto di un’ottantina di deputati, contestato dall’Alto Consiglio di Stato perché considerato “nullo” a livello costituzionale, è un ostacolo all’operato dell’esecutivo e mina il percorso verso le elezioni del 24 dicembre. Quanto al presidente della Noc, egli è recentemente stato confermato dal premier dopo un palese tentativo di estromissione da parte del ministro del Petrolio e del gas, Mohamed Aoun. Quest’ultimo voleva insediare al vertice dell’ente statale libico Jadallah al Awkali, membro del Consiglio di amministrazione in quota Cirenaica. Ma Dabaiba si è opposto, ribaltando la decisione di Aoun e confermando Sanallah a circa 90 giorni dalle elezioni di fine anno. Come spiegato da Eni in un comunicato, nell’incontro sono stati “discussi la strategia di Eni nel Paese attraverso il rilancio degli investimenti, il sostegno al settore sanitario libico e all'accesso all'energia (rinnovabili, gas per il mercato domestico e produzione di energia elettrica)”. Vale la pena ricordare che Eni è l’unica azienda straniera a non aver mai abbandonato la Libia, nemmeno nei periodi più bui dei conflitti post rivoluzione del 2011, investendo sia nell’est che nell’ovest del Paese. Non a caso, dall’insediamento nel maggio 2014, Descalzi si è recato in Libia decine di volte e ha incontrato tutti i primi ministri libici che si sono succeduti da allora: Abdullah al Thinni, Fayez al Sarraj e ora Dabaiba. (Lit)