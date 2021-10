Business news: Marocco-Ue, annullati accordi tra Consiglio europeo e Rabat in settore agricolo e pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue) ha deciso l’annullamento degli accordi tra il Consiglio europeo e il Marocco in merito al settore agricolo e alla pesca. Lo rende noto un comunicato della Cgue, secondo cui l’annullamento è avvenuto in seguito al ricorso del Fronte Polisario contro la decisione del Consiglio europeo di approvare gli accodi tra il Regno nordafricano e l’Ue. "Il Tribunale annullerà la decisione del Consiglio (Ue) relativa, da un lato, all'accordo tra l'Ue e il Marocco che modifica le preferenze tariffarie concesse ai prodotti di origine marocchina, nonché, d'altra parte, il loro accordo di partnership nel campo della pesca sostenibile", specifica il Tribunale con sede a Lussemburgo. Tuttavia, tali accordi rimarranno in vigore per due mesi "al fine di preservare l'azione esterna dell'Unione e la certezza del diritto in merito ai suoi impegni internazionali", secondo la sentenza. (Res)