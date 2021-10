Business news: Teheran pronta a estendere accordo esportazioni di gas con Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran è pronto a estendere l’accordo in merito all’esportazione di gas in Iraq. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della National Iranian Gas Company (Nigc), Majid Chegeni, esprimendo la disponibilità dell’Iran a estendere la sua offerta di esportazione di gas con l’Iraq. Durante un incontro con una delegazione di funzionari iracheni, Chegeni, che è anche il viceministro del Petrolio per gli affari di gas, ha dichiarato: "Il nostro rapporto con l'Iraq è strategico e, a parte le relazioni economiche, abbiamo profonde relazioni culturali e religiose che sono molto importanti". “Siamo pronti a considerare nuove proposte del ministero iracheno per estendere il contratto di esportazione del gas nel Paese”, ha proseguito Chegeni. Il ministro del Petrolio dell’Iran, Javad Owji, ha dichiarato durante un incontro con il ministro dell’Elettricità dell’Iraq, Majid Hantush, che i negoziati con varie parti volti ad aumentare le esportazioni di gas e il commercio sono tra le priorità dell’amministrazione di Ebrahim Raisi. (Res)