Business news: Nigeria, presidente Buhari annuncia ripristino di Twitter "ma a determinate condizioni"

- Il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha ordinato la revoca della messa al bando di Twitter nel Paese, ma solo a condizione che la piattaforma dei social media soddisferà determinate condizioni. In un discorso trasmesso in occasione del giorno dell'indipendenza del Paese, che ricorre oggi, il capo dello Stato ha affermato che un comitato presidenziale ha raggiunto un accordo con Twitter su una serie di questioni, tra cui la sicurezza nazionale e la tassazione equa, e ha affermato che i nigeriani potranno continuare a utilizzare la piattaforma per "affari e impegni positivi". Il governo nigeriano ha sospeso le operazioni di Twitter a giugno dopo che la piattaforma di social media ha cancellato un controverso tweet del presidente Buhari sugli indipendentisti del Biafra, segnalato come offensivo dagli utenti, motivandola come una misura reciproca per “disinformazione e diffusione di notizie false” tramite la piattaforma. Nel tweet il capo dello Stato aveva annunciato il pugno di ferro nei confronti dei gruppi secessionisti che minacciano la sicurezza del Paese, scatenando la reazione degli utenti e quella della piattaforma stessa che ha eliminato il post incriminato. (Res)