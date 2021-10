Business news: Ruanda-Zimbabwe, siglati cinque accordi di cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Ruanda e Zimbabwe hanno firmato cinque accordi di cooperazione nei settori delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict), della governance, clima, agricoltura, allevamento, turismo e di altri ambiti. Lo riferisce il quotidiano ruandese "The New Times", precisando che gli accordi sono stati firmati oggi in occasione della conferenza bilaterale sul commercio e gli investimenti in corso a Kigali. La Federazione del settore privato del Ruanda e la Confederazione delle industrie dello Zimbabwe hanno quindi firmato un memorandum d'intesa. Il vice amministratore delegato della federazione ruandese, Zeph Niyonkuru, ha descritto gli accordi come un'opportunità per sfruttare al meglio il rapporto "profondo" e caloroso di cui godono i due Paesi. "La strategia di sviluppo del Ruanda è incentrata sullo sviluppo del settore privato", ha detto Niyonkuru, ricordando che Kigali ha implementato una serie di riforme aziendali, rendendo il Paese una delle destinazioni di investimento favorite in Africa. “Crediamo fermamente che i nostri ambiziosi obiettivi di sviluppo possano essere raggiunti solo attraverso un fiorente settore privato che offra una crescita sostenuta e inclusiva”, ha aggiunto, sottolineando che Ruanda e Zimbabwe stanno già cooperando nelle infrastrutture, nell'energia e nell'aviazione civile. (Res)