Business news: Oms, in Africa solo 14 Paesi su 54 hanno raggiunto obiettivo di vaccinare il 10 per cento della popolazione

- Solo 14 dei 54 Paesi africani hanno raggiunto l'obiettivo globale di vaccinare oltre il 10 per cento della loro popolazione contro il coronavirus entro la fine di settembre. Lo ha affermato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un comunicato, secondo cui ciò è in gran parte dovuto al fatto che Covax - il meccanismo istituito per distribuire dosi di vaccino ai Paesi in via di sviluppo - non è stato in grado di ottenere dosi sufficienti. Seychelles, Mauritius e Marocco sono i Paesi che hanno raggiunto i tassi di vaccinazione più alti, tutti superiori al 40 per cento, e l'Oms attribuisce questo ai suoi robusti programmi di vaccinazione, alle dimensioni dei Paesi e alla loro popolazione. Altri Stati africani che hanno raggiunto l'obiettivo globale sono Tunisia, Eswatini, Capo Verde, Botswana, Comore, Zimbabwe, Guinea Equatoriale, Sudafrica, Mauritania, Lesotho e Ruanda. Nel complesso, solo il 4 per cento degli africani è stato completamente vaccinato rispetto al 60 per cento dei Paesi dell'Unione europea. Covax aveva pianificato di consegnare quasi 300 milioni di dosi in Africa, tuttavia finora è stata in grado di procurarsi 72 milioni di dosi solo dopo che le nazioni più ricche hanno acquistato gran parte delle dosi. (Res)