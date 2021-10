Business news: Africa, webinar sul business sostenibile del progetto "The Bridge"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del progetto "The Bridge Africa-Europe", si è svolta il 30 settembre la seconda conferenza del ciclo di webinar sullo sviluppo del business sostenibile tra i due continenti. Patrocinato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano e da Confindustria Assafrica & Mediterraneo, l’incontro mira a indagare lo scenario attuale e capirne i possibili sviluppi futuri, a vantaggio delle aziende partecipanti. Questo secondo seminario – organizzato dopo il primo incontro sul tema delle energie rinnovabili con specifico riferimento ai mercati del Sudafrica, dello Zambia e della Namibia – approfondisce il settore dell’agribusiness in Africa occidentale, con particolare focus su Nigeria, Ghana e Costa d’Avorio. In collaborazione con Andersen in Switzerland, Andersen in Nigeria, Andersen in Italy, Sam Okudzeto & Associates e Mondon Conseil International (gli studi con cui Andersen ha un accordo di collaborazione rispettivamente in Ghana e in Costa d’Avorio), la conferenza è organizzata con il contributo della rivista specializzata sull’Africa, Africa & Affari, media partner della serie di eventi Andersen sullo sviluppo del business sostenibile. (Com)