Business news: India, Tata Sons vince la gara per l’acquisto della compagnia aerea di bandiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera Air India potrebbe tornare alla famiglia Tata che la fondò: secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa indiana Tata Sons è l’offerente selezionato dal governo indiano per la privatizzazione. Non ci sono ancora comunicati ufficiali dell’esecutivo o della compagnia, ma un gruppo interministeriale (Finanze, Commercio e industria, Aviazione civile) avrebbe dato il via libera all’offerta, preferendola a quella presentata dall’imprenditore Ajay Singh, presidente di SpiceJet. Air India, controllata dallo Stato dal 1953, fu fondata nel 1932 come Tata Airlines da Jehangir Ratanji Dadabhoy Tata. La società, in passivo dal 2007, ha registrato al 31 marzo 2021 perdite per 708,2 miliardi di rupie, oltre otto miliardi di euro, secondo quanto riferito ad agosto dal ministero per l’Aviazione civile nella risposta a un’interrogazione parlamentare del Consiglio degli Stati, la camera alta. (Inn)