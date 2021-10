Business news: aziende Usa in Cina chiedono una migliore gestione dei problemi energetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende statunitensi che operano in Cina, rappresentate dalla Camera di commercio Usa (AmCham) a Shanghai, hanno sollecitato una migliore gestione dei problemi di approvvigionamento energetico del Paese, nel contesto delle repentine e inaspettate interruzioni delle forniture che hann causato l'interruzione delle loro attività. Lo ha dichiarato Ker Gibbs, il presidente dell’istituto statunitense che rappresenta attualmente circa 1.200 aziende Usa operanti in Cina. “In genere abbiamo un’alta fiducia nelle competenze del governo – ha affermato Gibbs - ma ciò che stiamo cercando è un migliore coordinamento, maggior preavviso e una migliore comunicazione, in modo che il consumo energetico possa essere gestito meglio". I tagli alla fornitura di elettricità, operati in almeno 20 giurisdizioni provinciali, hanno infatti “provocato la perdita di opportunità di business, cancellazione di ordini e spreco di materie prime”, ha affermato Gibbs. (Cip)