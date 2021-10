Business news: Libia, entra in funzione la seconda unità di gas nell'impianto Serir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La General Electricity Company della Libia ha annunciato l'entrata in funzione della seconda unità a gas della centrale di Al Serir, con una capacità produttiva di 250 megawatt, dopo aver completato le operazioni di manutenzione. La compagnia ha illustrato, sulla sua pagina ufficiale Facebook, domenica, lo stato di avanzamento dei lavori nel progetto della stazione d’emergenza di Misurata e il sostegno logistico con varie attrezzature, in concomitanza con la visita del presidente dell'azienda. Quest’ultimo ha confermato il raddoppiamento degli sforzi per completare il progetto il prima possibile. (Lit)