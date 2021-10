Business news: Italia-Libia, firmato accordo per progetti di consulenza strategica e formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Retelit Med, joint venture italo-libica tra Retelit e la Libyan Post Telecommunications & Information Technology Company (Lptic), ha annunciato un accordo che prevede la fornitura di consulenza strategica e tecnologica e lo sviluppo di competenze di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Itc) a Lptic e alle sue società operative Litic, operatore wholesale internazionale, e Hartif Libya, operatore di rete fissa. Lo ha reso noto la stessa Retelit Med attraverso un comunicato stampa. La partnership conferma l’obiettivo della società di collaborare per spingere e guidare la Libia verso una completa trasformazione digitale. Gli accordi comprendono aspetti di consulenza strategica, formazione e la possibilità di fornire soluzioni tecnologiche per lo sviluppo del settore locale delle telecomunicazioni, favorendo così l’implementazione del piano strategico di digitalizzazione stabilito della società Lptic. “Dalla costituzione di Retelit Med, a febbraio 2020, non abbiamo smesso di sviluppare sinergie con LPTIC per il settore ICT in Libia”, ha commentato l’ambascitore Giovanni Castellaneta, presidente di Retelit Med, già Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America. “Questo accordo, che contribuisce al rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche italo-libiche con particolare riferimento all’ambito digitale, rafforza le opportunità nel Mediterraneo nell’ambito della digitalizzazione e della competitività”, ha aggiunto. Retelit Med è fortemente impegnata nella realizzazione del nuovo grande progetto digitale libico che prevede la creazione di una nuova rete in fibra ottica e dell’infrastruttura 5G, l'atterraggio di cavi sottomarini e terrestri per creare connessioni a livello internazionale e un grande data center nazionale. L’unione delle competenze e dell’expertise di Retelit Med e il presidio territoriale di Lptic, colonna portante delle comunicazioni nel Paese, rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione. Mario Bacchini, Ceo di Retelit Med, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: “Abbiamo una grande opportunità, quella di partecipare alla costruzione di una Libia 'a banda larga' e digitalizzata. Retelit Med giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo digitale delle aziende e delle competenze del personale libico”. Faisal Gergab, presidente di Lptic ha così commentato: "Questo accordo rientra nel programma di trasformazione digitale adottato dalla Holding in relazione allo sviluppo delle infrastrutture in Libia e alla qualificazione della rete per fornire servizi ad alte prestazioni. Collaboriamo con orgoglio con Retelit Med, un’azienda con grandi competenze nel mondo delle telecomunicazioni, che sta contribuendo concretamente a rendere la nostra rete nazionale sofisticata e avanzata. Tecnologie all’avanguardia e know-how ci permettono di fornire i migliori servizi, in questo modo possiamo assicurare al nostro Paese un ecosistema sempre più volto al digitale e all’innovazione”. (Res)