Business news: emiratina Adnoc Drilling raccoglie 1,1 miliardi di dollari da vendita azioni

- La compagnia energetica emiratina Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) ha dichiarato di aver raccolto oltre 1,1 miliardi di dollari dalla vendita dell’11 per cento delle azioni della controllata Adnoc Drilling attraverso l’offerta pubblica iniziale (Ipo). Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale l'offerta è stata più volte sottoscritta in eccesso, con una domanda significativa da parte degli investitori al dettaglio degli Emirati Arabi Uniti e degli investitori istituzionali qualificati. La domanda lorda totale per l’Ipo è stata di oltre 34 miliardi di dollari, il che implica un livello di sottoscrizione in eccesso di 31 volte in totale. (Res)