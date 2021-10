Business news: Egitto, Thales Group Spagna firma memorandum per segnali ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità delle ferrovie egiziane ha firmato un memorandum d'intesa con Thales Group Spagna per studiare l'attuazione dello sviluppo dei sistemi di comunicazione e segnalazione ferroviari, passando da un sistema meccanico a elettronico, con i più moderni standard di sicurezza lungo due tratte. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Mena". L'intesa mira a esaminare l'installazione del sistema di segnalazione ferroviario Sil4 e la costruzione di torri di controllo sulla linea Qalyub/Shebin El Qanater/Zagazig, estesa 65 chilometri, e sulla linea Qalyub/Menouf/ Tanta, lunga 94 chilometri. Il progetto sarà realizzato con finanziamenti spagnoli nell'ambito del sistema Epc+F, ha fatto sapere l'Autorità ferroviaria. Attualmente sono in corso progetti per ammodernare i sistemi di segnalamento su 1.900 km delle ferrovie egiziane, pari a un costo di oltre 50 miliardi di sterline egiziane (circa 2,7 miliardi di euro), per aumentare la sicurezza sull'intera infrastruttura. La società spagnola Thales sta attualmente sviluppando sistemi di segnalamento e comunicazione sulle linee Cairo/Alessandria, lungo una tratta di 208 chilometri e Assiut/Sohag/Nag Hammadi su una tratta di 250 chilometri. (Cae)