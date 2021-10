Business news: Nigeria, autorità di Kaduna interrompono telecomunicazioni e vietano uso di motocicli per reprimere i banditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Stato nigeriano di Kaduna hanno interrotto le reti di telecomunicazioni e vietato l'uso di motocicli come parte di una serie di misure per contrastare le bande armate che da mesi stano provocando il caos nel nord-ovest del Paese. “Troppe vite sono state perse e troppe famiglie sono state distrutte. Piccoli gruppi di persone malvagie non possono continuare a tenerci in ostaggio e costringerci a vivere nella paura perpetua", ha affermato il governo dello Stato di Kaduna in una nota, precisando che il divieto di utilizzare motocicli resterà in vigore per tre mesi e che tutti i veicoli utilizzati per il trasporto commerciale dovranno essere dipinti di giallo e nero entro 30 giorni per aiutare gli agenti di sicurezza a identificarli. La vendita di benzina in taniche è stata inoltre vietata in alcune parti dello Stato. Le nuove regole si aggiungono alle misure precedentemente adottate a Kaduna, compreso il divieto di trasporto di carbone, legna da ardere o bestiame e la chiusura dei mercati nelle aree colpite dagli attacchi. (Res)