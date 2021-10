Business news: Mauritius riapre confini ai turisti vaccinati dopo 16 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle isole Mauritius ha riaperto i suoi confini ai turisti completamente vaccinati dopo una chiusura di 16 mesi. I turisti in arrivo vengono accolti dai ballerini di sega locali nell'aeroporto di Port Louis dove devono esibire un risultato negativo del test Covid-19. Nessuna restrizione di movimento sarà imposta ai visitatori vaccinati. Il turismo è il principale pilastro dell'economia mauriziana e la pandemia ha imposto la chiusura di molti hotel per diversi mesi, mentre altri sono stati utilizzati come centri di quarantena. La riapertura avviene nonostante l'arcipelago abbia fatto registrare un aumento dei decessi per Covid-19 rispetto ai mesi precedenti, sebbene il governo abbia accelerato la sua campagna di vaccinazione che ha portato all'immunizzazione di più di 850 mila persone su un totale di 1,3 milioni. (Res)