Clima: Pre-Cop 26, giovani africani formulano raccomandazioni per decisioni future su transizione energetica

- RomaUn canale privilegiato di dialogo e sensibilizzazione tra giovani innovatori africani e rappresentanti di alto livello è stato creato da Fondazione RES4Africa e Fondazione Avsi, con l'organizzazione di due eventi collaterali nell'ambito della Pre-Cop 26 giovani "All4Climate Italia 2021-driven Ambition". Incentrati su rinnovabili, cambiamento climatico e transizione energetica del continente, gli incontri hanno beneficiato del sostegno di Enel Green Power, del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e di Energia sostenibile per tutti (SEforAll). È quanto si legge in un comunicato. Il primo evento "African Youthled Summit: Climate Change and Renewable Energy", tenutosi il 28 settembre, è consistito in una discussione congiunta tra i giovani rappresentanti del newtwork giovanile (Irena, Sea4all, Alliance for Rural Electrification, Aweef, SdG7 Youth Constituency , European Youth Energy Network, Technical Solidarity, Ethiopian Women in Energy, Rete Giovani, Open Africa Power Programme' Alumni by Enel Foundation), volto a offrire un'opportunità di apprendimento reciproco e scambio di idee su temi caldi legati alla transizione energetica in Africa. I risultati della discussione sono stati elaborati e modellati in un'Agenda Finale Giovani (presto disponibile sul sito RES4Africa), che è stata poi presentata ai rappresentanti di alto livello del settore pubblico e privato in occasione del secondo evento, "Guidare una giusta transizione energetica - senza lasciare indietro la giovinezza", svoltasi oggi. Le raccomandazioni chiave dei giovani erano incentrate sull'ampliamento dell'accesso a un'istruzione di qualità, sulla democratizzazione dei mercati dell'energia pulita, sull'aumento del coinvolgimento dei giovani nelle politiche sostenibili, sul miglioramento della formulazione di strategie inclusive e sulla promozione di politiche che consentano di stimolare la crescita degli incubatori, i centri di innovazione e l'accesso a finanziamenti agevolati. (Com)