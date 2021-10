Business news: Shanghai, raggiunti obiettivi piano quinquennale di sviluppo con focus su innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tentativi di rendere Shanghai un centro di innovazione scientifica e tecnologica dall'influenza internazionale hanno portato numerosi risultati, raggiungendo gli obiettivi prefissati durante il 13mo piano quinquennale. Lo ha detto Wu Qing, vicesindaco della città, sostenendo che alla fine del 2020 gli indicatori principali avevano raggiunto gli obiettivi ed erano state poste le basi per il Centro per l'innovazione scientifica e tecnologica. "Il centro scientifico di Zhangjiang, la costruzione dei centri di innovazione e le strategie per promuovere la produzione hanno contribuito ai progressi delle principali infrastrutture tecnologiche cinesi", ha affermato Wu. "La città ha rivestito un ruolo essenziale nel campo della scienza e della tecnologia", ha aggiunto il vicesindaco di Shanghai. Wu ha affermato che "la città si impegnerà per diventare un'importante fonte di nuove scoperte scientifiche, invenzioni tecnologiche, direzioni industriali e concetti di sviluppo entro il 2025", in linea con otto indicatori tra i quali la spesa per ricerca e sviluppo, che rappresenta circa il 4,5 per cento del prodotto interno lordo della città, e il numero di imprese high-tech, che superano 26 mila. (Cip)