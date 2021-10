Business news: Foxconn rileva uno stabilimento per la produzione di veicoli elettrici nell'Ohio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso taiwanese dell'elettronica Foxconn, fornitore di Apple, ha siglato un accordo da 280 milioni di dollari con la startup statunitense dei veicoli elettrici Lordtown Motors, che prevede l'acquisizione di uno stabilimento produttivo nell'Ohio e di una quota azionaria del 4 per cento. Lo stabilimento di 575mila metri quadri, già appartenuto a General Motors, continuerà a produrre il pick up elettrico Endurance di Lordtown. Foxconn acquisisce così il suo primo stabilimento manifatturiero negli Stati Uniti, e rileverà dalla startup Usa anche terreni, macchinari e un numero imprecisato di dipendenti. Sono esclusi dall'accordo le linee di produzione dei motori e pacchi batterie, alcuni diritti di proprietà intellettuale e alcuni altri asset. Foxconn potrebbe avviare la produzione del pick up Endurance entro aprile 2022; lo stabilimento nell'Ohio potrebbe anche divenire la base per il lancio della seconda vettura elettrica sviluppata da Lordtown, la "Fisker", entro il quarto trimestre 2023. Foxconn ha in cantiere anche la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di veicoli elettrici in Thailandia entro il 2023, in collaborazione col colosso petrolifero thailandese Ptt. (Nys)