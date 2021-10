Roma: fiamme a ponte dell'Industria, bruciano baracche e vegetazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baracche e vegetazione in fiamme a Roma, nei pressi del Ponte dell'Industria. Il rogo è divampato in serata alimentandosi di arbusti, immondizia e ricoveri di fortuna lungo il Fiume Tevere. Le fiamme sono altissime e il fumo ha invaso una vasta area. Sul posto sono al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, mentre le forze dell'ordine presidiano le strade di accesso o prestano soccorso ai residenti delle case più vicine. Per precauzione sono state interrotte le utenze di gas e corrente e, al momento, non si hanno notizie di persone ferite. (Rer)