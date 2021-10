Business news: India, produzione otto settori industriali “core” cresce dell’11,6 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli otto settori “core” dell’industria indiana – carbone, petrolio greggio, gas naturale, prodotti petroliferi raffinati, fertilizzanti, acciaio, cemento, elettricità – hanno registrato complessivamente una crescita della produzione dell’11,6 per cento di agosto, dopo il 9,4 per cento di luglio e contro il -6,9 per cento dell’agosto 2020. Lo ha reso noto il ministero del Commercio e dell’industria dell’India. La crescita è stata del 20,6 per cento per i settori del carbone e del gas naturale, del 9,1 per cento per i prodotti petroliferi raffinati, del 5,1 per cento per l’acciaio, del 36,3 per cento per il cemento e del 15,3 per cento per l’elettricità. In controtendenza il greggio, col -2,3per cento, e i fertilizzanti, col -3,1 per cento. Gli otto settori costituiscono il 40,27 per cento dell’Indice della produzione industriale. (Inn)