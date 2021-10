Business news: l'Egitto intensifica la ricerca di petrolio e gas nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano intensificherà le attività di ricerca ed esplorazione di petrolio e gas, soprattutto nella regione del Mar Rosso, alla luce del miglioramento dei livelli dei prezzi internazionali e dell'ingresso di importanti compagnie straniere a lavorare per la prima volta in Egitto. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio egiziano, Tarek el Molla, aggiungendo che c'è la volontà tra le aziende internazionali, nuove o già operanti nel Paese delle piramidi, di iniettare grandi investimenti per raggiungere un salto di qualità nei tassi di produzione. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio del Cairo. L'ultimo anno fiscale, conclusosi il 30 giugno 2021, ha già visto la realizzazione di diverse nuove scoperte di petrolio, nonostante le sfide imposte dalla pandemia Covid-19 e sono in corso lavori per sviluppare queste scoperte per metterle rapidamente sulla mappa della produzione, ha affermato El Molla. (Cae)