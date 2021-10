Business news: la crisi tra Marocco e Algeria potrebbe rilanciare il gasdotto Galsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi diplomatica tra Marocco e Algeria potrebbe rilanciare il progetto Galsi, il gasdotto Algeria-Sardegna-Italia concordato nel lontano 2001 e mai realizzato. Dopo aver interrotto i rapporti con il Marocco, l'Algeria ha deciso di non pompare altro gas attraverso il gasdotto Maghreb-Europa (Gme), che dal 1996 collega i giacimenti algerini di Hassi-R'Mel all'Europa attraverso Marocco per un tratto di 540 chilometri. Il contratto per questo gasdotto scade il 31 ottobre e l'Algeria ha chiarito che tutte le sue esportazioni di gas verso la Spagna saranno effettuate esclusivamente tramite il gasdotto MedGaz, che collega la costa occidentale dell'Algeria direttamente alla penisola iberica. Una fonte del ministero dell'Energia algerino ha detto ad “Agenzia Nova” che il progetto Galsi “non è all'ordine del giorno” e che “le autorità algerine stanno attualmente lavorando per rafforzare il gasdotto Medgaz”, dopo la decisione di esportare il gas in Spagna esclusivamente attraverso questo gasdotto. Tuttavia, la stessa fonte ha dichiarato che “Algeri tiene ancora a questo progetto, che fa parte delle discussioni di Sonatrach con i suoi partner italiani”. Il direttore dei progetti di Sonatrach, Lazhar Mahboubi, ha confermato che l’idea di collegare l’Algeria alla Sardegna “non è mai stata cancellata”, ma si è rifiutato di fornire ulteriori spiegazioni sui motivi del congelamento del progetto. Un ex amministratore delegato di Sonatrach ha riferito a “Nova” che ora i tempi potrebbero essere maturi per rilanciare il Galsi: “Non credo che la Russia possa opporsi adesso, ma deve esserci volontà politica da parte di Algeria e Italia”. Il professore universitario di economia ed esperto internazionale Abderrahmane Mebtoul ha detto ad “Agenzia Nova” che il gasdotto Galsi non è stato completato a causa dell'offensiva di Gazprom per mantenere le quote di gas russo in Europa. Mebtoul ha sottolineato che la realizzazione di questo progetto richiede il rispetto di un certo numero di condizioni, la più importante delle quali è la partecipazione dell'Europa al suo finanziamento. "Non dovremmo lasciarci influenzare da illusioni irrealistiche, soprattutto con i problemi finanziari che hanno colpito tutti i Paesi senza eccezioni", ha commentato Mebtoul. Il sito d'informazione algerino “Algérie Patriotique”, che cita fonti proprie a Roma, ha indicato che il gasdotto Galsi potrebbe rinascere a breve, spiegando che “politicamente l'Italia è ancora interessata alla realizzazione del gasdotto Galsi, giudicandolo come un ottimo bonus per diversificare i propri fornitori di risorse energetiche”. L'accordo tra Algeria e Italia per il progetto Galsi era stato concluso nel 2009, con la messa in servizio prevista per il 2012 e un budget di 3 miliardi di dollari. L’azionariato prevedeva la partecipazione di Sonatrach (Algeria) con il 41,60 per cento, la Regione Sardegna (Italia) con l'11,60 per cento, Enel Power (Italia) con il 15,60 per cento, Edison (Italia) con il 20,80 per cento ed Hera SpA (Italia) con il 10,40 per cento. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy aveva persino annunciato nel febbraio 2010 l'impegno della Francia a collegare la Corsica al gasdotto Galsi. Già nel 2011, tuttavia, il progetto aveva cominciato a subire la forte concorrenza del colosso russo Gazprom, circostanza che aveva spinto Sonatrach ad annunciare nel 2012 che i lavori sarebbero iniziati non prima del 2013: il Galsi è stato poi sospeso “sine die” in seguito all’accordo tra Gazprom e l'Italia nel 2014. (Res)